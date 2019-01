Mídia italiana coloca atacante Gabriel a um passo do Flamengo

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Após uma boa passagem por empréstimo pelo Santos, o atacante Gabriel estaria a um passo de acertar sua transferência para o Flamengo. De acordo com informações publicadas pelos sites italianos Calciomercato e Sky Sports, faltam detalhes para definir a negociação com a Inter de Milão.

O Santos gostaria manter Gabriel nesta temporada, mas ganhou a concorrência de peso do Flamengo. O West Ham, clube que disputa a primeira divisão do futebol inglês, também demonstrou o desejo de contratar o brasileiro, o que não evoluiu.

Interessado em permanecer no futebol brasileiro em 2019, Gabriel seria emprestado pela Inter de Milão ao Flamengo por um ano. No acordo costurado entre os dois clubes, o time rubro-negro pagaria integralmente o salário do atacante de apenas 22 anos de idade.

Considerado uma das principais revelações do País, Gabriel não teve sucesso em sua passagem pela Inter de Milão. No ano passado, emprestado ao Santos, ele brilhou no Campeonato Brasileiro e encerrou a temporada como artilheiro do torneio ao marcar 18 gols.

O Flamengo, presidido por Rodolfo Landim, trabalha intensamente na tentativa de reforçar seu elenco. Além de contratar Gabriel, o clube rubro-negro também quer Bruno Henrique, mais um jogador do Santos – na transferência, um atleta poderia ser emprestado ao time paulista.