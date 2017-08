Mesmo invicto, Santos não convence torcida e busca retomar boas atuações

A última vez que o Santos perdeu um jogo foi no dia 28 de junho. Ao todo, são 13 partidas de invencibilidade na temporada. Porém, apesar dos resultados satisfatórios, o Peixe não vem encantando seu torcedor.

A equipe comandada por Levir Culpi sofreu bastante nos últimos cinco compromissos em 2017. Contra Grêmio, Avaí e Fluminense, os santistas não convenceram e ficaram no empate. Já diante de Flamengo e Atlético-PR, o alvinegro foi pressionado desde o início e conquistou a vitória apenas nos minutos finais.

E para recuperar o bom futebol, o Santos ‘ganhou’ de presente uma semana livre para treinar antes de entrar em campo contra o Coritiba, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, o técnico Levir Culpi preferiu dar folga ao elenco e só retomará as atividades nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Na cabeça do treinador, os santistas precisam tirar como exemplo a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no último dia 23 de junho, no Pacaembu. Na ocasião, o Peixe venceu jogando bem.

Atualmente, o Santos ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. O líder é o Corinthians, com 47. Já na Libertadores, o alvinegro terá pela frente o Barcelona de Guayaquil. O duelo de ida contra os equatorianos acontece no dia 13 de setembro, às 21h45.