Preocupado com desgaste, Levir dá dois dias de folga ao elenco do Santos

Após o empate em 0 a 0 com o Fluminense, na última segunda-feira, no Pacaembu, o técnico Levir Culpi finalmente ganhou uma semana livre para treinar o Santos. Porém, apesar do tempo livre, o comandante abdicou de trabalhos táticos e optou por dar folga de dois dias ao elenco do Peixe.

Na visão do treinador, os jogadores estão sentindo bastante o desgaste físico por conta da sequência de jogos. Ao todo, o alvinegro fez 18 jogos em apenas dois meses. Bruno Henrique, Copete e David Braz, por exemplo, apresentaram alto risco de lesão e foram poupados por Levir contra o Flu.

“Acho muito importante (semana livre), é um tempo para uma folga. Jogamos de domingo a domingo, não tem como liberar os jogadores. É uma folga, é sempre bom ganhar espaço, recuperar jogadores. Procurar melhorar algumas coisas. Precisamos melhorar muito ainda”, explicou o técnico.

Com a folga de dois dias, o elenco do Santos se reapresenta no CT Rei Pelé apenas na tarde da próxima quinta-feira, visando o duelo contra o Coritiba, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.