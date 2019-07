Mesmo com Evandro engatilhado, Santos quer outro meio-campista

O Santos está perto de anunciar a contratação de Evandro, ex-Hull City (ING), mas ainda quer outro meio-campista para o segundo semestre.

A comissão técnica do Peixe não vê Evandro com características semelhantes às de Jean Lucas. Ele é mais meia do que volante e foi geralmente armador na Inglaterra.

Um dos nomes na pauta do Alvinegro é Hernani, do Zenit (RUS), como antecipou a Gazeta Esportiva. O empréstimo é possível, porém, o valor de compra fixado pedido é exorbitante e a diretoria não quer repetir o caso de Jean Lucas – contratar alguém sem ter condições de manter.

Guilherme, do Olympiakos (GRE) é caro e tem tratativas em andamento com o futebol árabe. Léo Sena, do Goiás, é monitorado, mas ainda requer avaliação completa da análise de desempenho.

Além de um volante, o Santos busca lateral-direito para ser “sombra” a Victor Ferraz. Não há negociação perto de ser concretizada para essa posição.

