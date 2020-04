Marta aparece com camisa do Santos em treinamento

Durante a quarentena, os treinos não podem parar. Atletas de todos os esportes e do mundo inteiro têm mantido rotinas de exercícios diários em suas casas. Hoje atleta do Orlando Pride, dos Estados Unidos, Marta decidiu treinar com a camisa do Santos.

Eleita seis vezes a melhor jogadora do planeta, a Rainha do Futebol passou pela Vila Belmiro em duas oportunidades: em 2009 e 2011, conquistando títulos importantes, como a Libertadores.

Através de suas redes sociais, a atleta postou um vídeo com a camisa do Peixe. “Bom dia, chegando aqui, mais um treininho. Hoje eu vim de Santos. Santos sempre Santos”.

Apesar da vontade por parte da torcida santista em contar novamente com Marta, as Sereias da Vila vivem ótimo momento. A equipe tem 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro Feminino e divide a liderança com a Ferroviária. A competição está temporariamente suspensa por conta da pandemia do coronavírus.