Marinho participa do treino e Santos finaliza preparação para pegar o Internacional

Confirmado neste sábado, o atacante Marinho realizou o primeiro treinamento pelo Santos. Como vinha atuando normalmente no Grêmio, o atacante deverá ser relacionado em breve. Entretanto, não fará sua estreia diante do Internacional, por não estar regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

No treino, o Peixe encerrou os preparativos para enfrentar o Internacional. Como de costume, o técnico Jorge Sampaoli fez uma atividade fechada à imprensa, no CT Rei Pelé. Caso a documentação de Marinho seja regularizada rapidamente, o atleta pode fazer seu primeiro jogo contra o Ceará, no Castelão, no dia 2 de junho.

Para pegar o Colorado, o Alvinegro da Vila Belmiro terá dois desfalques certos: Alison e Derlis González. O volante e o atacante receberam o terceiro cartão amarelo na goleada sofrida frente ao Palmeiras, no último sábado, no estádio do Pacaembu.

O treinador argentino vem fazendo mistério na escalação, como tem sido no Campeonato Brasileiro. Uma possível escalação pode ter: Vanderlei, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Pituca, Jean Lucas e Jean Mota (Lucas Veríssimo); Rodrygo, Soteldo e Eduardo Sasha.

Santos e Internacional se enfrentam neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), na Vila Belmiro. O confronto é válido pela quinta rodada do Brasileirão. O Peixe está em quarto lugar, com 10 pontos ganhos. O Inter vem logo atrás, e soma nove pontos.

