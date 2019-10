Marinho parabeniza Cássio por defesa e vê Santos ainda na luta

O atacante Marinho teve uma das principais chances no clássico entre Corinthians e Santos, encerrado com empate sem gols em Itaquera. Após a partida disputada na tarde deste sábado, o jogador parabenizou o goleiro Cássio e disse que seu time segue em busca do Campeonato Brasileiro, apesar da vantagem do Flamengo.

Colocado no lugar de Tailson no segundo tempo, Marinho bateu de fora da área e viu Cássio espalmar de mão trocada. O Santos esteve mais perto de inaugurar o marcador e também levou perigo ao gol corintiano por meio de Soteldo, que chegou a acertar a trave.

“Achei que seria gol. Uma batida daquela diferente, mas a gente sabe que tem um grande goleiro do outro lado e fez uma boa defesa. Achei que não fosse chegar, mas, pela envergadura… É muito rápido também nessas bolas. Parabéns para ele”, disse Marinho ao Premiere, sobre Cássio.

Com 52 pontos ganhos, o Santos permanece instalado na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, atrás de Flamengo (64) e Palmeiras (54). Neste domingo, ainda pela 28ª rodada, o time rubro-negro recebe o CSA e a equipe alviverde pega o Avaí, o que pode aumentar a desvantagem do concorrente praiano.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com mais 10 jogos por fazer no Campeonato Brasileiro, Marinho evita jogar a toalha. “A gente continua na luta, buscando ainda. Sabemos que o Flamengo está muito à frente, mas continuamos lutando, porque isso aqui é Santos”, declarou o atacante, otimista.

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos entra em campo para encarar o Bahia às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio da Vila Belmiro. Dirigido por Roger Machado, o time de Salvador faz boa campanha e briga por uma vaga no G6.