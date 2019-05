Marinho aparece no BID e pode estrear em Ceará x Santos

Marinho apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no fim da tarde desta segunda-feira e pode estrear pelo Santos contra o Ceará, domingo, às 16h (de Brasília), em Fortaleza, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante de 28 anos foi apresentado como reforço do Peixe na manhã desta segunda e se disse pronto e ansioso para estrear sob o comando de Jorge Sampaoli.

Como vinha treinando normalmente no Grêmio, Marinho pode atuar normalmente. Ele pode ser, inclusive, o substituto de Soteldo, suspenso.

O elenco do Santos folga nesta terça-feira e volta a treinar na quarta, no CT Rei Pelé. Gustavo Henrique e Pituca também estão suspensos. Alison e Derlis González retornam após o “gancho”.

