Marcelo Teixeira tentará assumir presidência do Conselho do Santos

Presidente do Santos entre 1991 e 1993 e 2000 e 2009, Marcelo Teixeira disputará o comando do Conselho Deliberativo do clube na próxima segunda-feira, na Vila Belmiro. Ele irá concorrer com Otávio Alves Adegas, que foi o mandatário do Peixe em 1988.

Apoiador declarado de Modesto Roma nas duas últimas eleições, Teixeira foi indicado ao posto pelo grupo do atual presidente. Otávio, por sua vez, foi o nome escolhido pelo novo mandatário do alvinegro, José Carlos Peres, eleito no último sábado.

Curiosamente, o vice de Adegas será Milton Teixeira Filho, irmão de Marcelo. Ao contrário do pleito presidencial, onde os sócios podem votar, a escolha do novo comando do conselho santista é definida apenas por conselheiros.

Veja todos os candidatos abaixo:

Chapa 1

Otávio Alves Adegas – Presidente

Norberto Gonçalves Júnior – 1º Vice-presidente

Milton Teixeira Filho – 2º Vice-presidente

Marcello Francisco Coelho Pagliuso – 1º Secretário

José Roberto Rocha Paz – 2º Secretário

Chapa 2

Marcelo Teixeira – Presidente

Matheus Guimarães Cury – 1º Vice-presidente

Luiz Simões Polaco Filho – 2º Vice-presidente

Daniel Nascimento Curi – 1º Secretário

Daniel Pereira Alves – 1º Secretário