Má notícia para o Santos: dirigente do Tigres diz que Zelarayán fica

Miguel Ángel Garza, delegado esportivo do Tigres-MEX, disse a alguns veículos de imprensa do México nesta quarta-feira que “não há absolutamente nada” por Lucas Zelarayán. O Santos é o principal interessado no meia argentino.

O dirigente foi questionado se Zelarayán fica. Ele respondeu: “Ele continuará jogando no time”. Na sequência, perguntaram sobre o interesse do futebol brasileiro: “Não chegou nada”.

No Santos, a diretoria não dá a negociação como encerrada. Nesta terça-feira, pessoas ouvidas pela Gazeta Esportiva disseram que faltavam detalhes pelo contrato de empréstimo por um ano.

Lucas Zelarayán tem 25 anos e é o Plano A do Peixe para substituir Lucas Lima, negociado com o Palmeiras. Marquinhos Gabriel, do Corinthians, interessa e surge como alternativa.

Uma dificuldade para o Santos na negociação é a lesão muscular do meia titular Aquino. Com o desfalque, o Tigres vê Zelarayán como opção no elenco do técnico Tuca Ferretti.