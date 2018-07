Lucas Veríssimo desfalca o Santos contra o América; Sasha é dúvida

Ainda na mira do Lyon-FRA, Lucas Veríssimo desfalcará o Santos contra o América-MG, no domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro foi substituído aos 15 minutos do empate com o Flamengo em 1 a 1 na última quarta, também na Vila, e foi diagnosticado com contratura muscular na região lombar.

Eduardo Sasha, com incômodo no músculo posterior da coxa direita, é dúvida. O atacante foi sacado pelo técnico interino Serginho Chulapa no intervalo, para a entrada de Renato.

David Braz, suspenso diante do Flamengo pelo terceiro cartão amarelo, fica à disposição. Bryan Ruiz, em processo de recondicionamento físico e fora do BID da CBF, não estreará.

Uma provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Eduardo Sasha (Renato); Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.

