Lyon vem ao Brasil por Lucas Veríssimo, mas não deve ver zagueiro em ação

Um diretor do Lyon-FRA virá ao Brasil nesta sexta-feira para tratar da compra de Lucas Veríssimo, mas não deve ver o zagueiro em ação pelo Santos, como era imaginado.

O representante francês gostaria de analisar o defensor em campo, assim como na derrota por 2 a 1 para o Internacional, na Vila Belmiro, no primeiro semestre, quando ele foi expulso. Agora, a tendência é que Veríssimo não atue diante do América-MG, domingo, na Vila, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

David Braz retorna de suspensão e deve atuar ao lado de Gustavo Henrique. E para piorar, Lucas Veríssimo foi diagnosticado com uma lombalgia após ser substituído aos 15 minutos no empate em 1 a 1 com o Flamengo, na Vila, nesta quarta-feira. Luiz Felipe entrou em seu lugar e foi bem.

Veríssimo esteve perto de ser negociado com o Torino-ITA, mas o Santos exigiu os 10 milhões de euros (R$ 45,3 mi) oferecidos para o clube, e não os 8 milhões de euros (R$ 35 mi) equivalentes aos 80% dos direitos econômicos. O “não” do Peixe irritou ao atleta e seus representantes.