Lucas Braga se anima com fala do presidente do Santos e diz: “Espero executar o que Jesualdo pede”

Lucas Braga vive a expectativa de ser aproveitado no elenco profissional do Santos após bons jogos durante empréstimo à Internacional de Limeira no Campeonato Paulista de 2020, antes da paralisação no futebol por causa do novo coronavírus.

O atacante foi contratado para o time B no ano passado, passou também pelo Cuiabá e agora quer realizar o sonho de adolescente, quando ia assistir o Peixe nas arquibancadas.

Braga se animou com a entrevista do presidente José Carlos Peres e já fala em convencer o técnico Jesualdo Ferreira nos treinamentos.

“Fiquei muito feliz com as palavras dele, saber que estou mais perto de realizar um grande sonho em minha vida. Espero dentro dos treinamentos executar aquilo que o professor Jesualdo pede e poder evoluir cada vez mais, para se algum dia a oportunidade aparecer, estar preparado”, disse Lucas Braga, em entrevista à Gazeta Esportiva.

“Sinto que estou bem mais preparado, tenho aprendido bastante por onde passei, e espero continuar evoluindo ainda mais. Vestir a camisa do Santos em qualquer categoria já é uma emoção e uma responsabilidade imensa, mas no grupo principal tenho certeza que será uma sensação única”, completou.

Como a Gazeta antecipou, as boas atuações pela Inter do técnico Elano fizeram Braga ser procurado por Coritiba, Guarani e Ponte Preta. A diretoria do Santos, porém, não levou qualquer negociação à frente.

O presidente Peres apostou em Braga desde o início e quer vê-lo em ação. O jogador tem 23 anos, foi revelado pelo JMalucelli e também passou por Vila Nova e Luverdense.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com