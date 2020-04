Presidente do Santos aposta em atacante: “Confiamos no futebol dele”

O contrato de empréstimo de Lucas Braga com a Internacional de Limeira terminou na última segunda-feira, dia 27 de abril, e ele deve ser “reforço” do Santos.

O atacante fez bom Campeonato Paulista com a Inter antes da paralisação no futebol brasileiro por conta da pandemia do novo coronavírus e chamou a atenção do Coritiba, Guarani e Ponte Preta.

“Sim, com certeza (ele será reintegrado ao Santos). Confiamos no futebol dele”, disse o presidente José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

Braga chegou ao Peixe em junho de 2019 e esteve no Cuiabá, na Série B, antes de ser indicado por Elano para a equipe do interior. Ele disputou 10 partidas no Paulistão.

O presidente José Carlos Peres aposta em Braga e quer vê-lo em ação. O jogador tem 23 anos, foi revelado pelo JMalucelli e também passou por Vila Nova e Luverdense. Ele é santista de coração e tem o sonho de atuar como profissional do Peixe.

