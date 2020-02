Luan Peres admite superioridade do Corinthians no Clássico Alvinegro

Apesar da derrota por 2 a 0 diante do Corinthians, o principal destaque do Santos foi Luan Peres. O zagueiro não só foi importante para dar consistência na saída de bola, como também evitou que o Timão fosse para o vestiário com uma vantagem ainda maior.

Em entrevista concedida na zona mista da Arena em Itaquera, o defensor admitiu que o rival foi merecedor do resultado.

“No primeiro tempo eles foram muito superiores a nós. Eles fizeram um a zero no começo, e isso foi total falta de atenção da nossa equipe. No segundo tempo tivemos mais posse de bola, mas era óbvio, estávamos com um jogador a mais, tínhamos que fazer isso”, comentou

Questionado a respeito da escalação do técnico Jesualdo Ferreira, Luan Peres evitou polêmicas.

“O Jobson tem muita qualidade na saída. O Evandro também equilibra o meio campo e tem experiência e isso conta porque é clássico, mas as alterações foram opção do professor”, completou.

Com o resultado, o Santos está ameaçado na liderança do Grupo A. Isso porque a Ponte Preta, vice-líder, tem um ponto a menos que o Alvinegro Praiano e ainda não entrou em campo pela quarta rodada do Paulistão.