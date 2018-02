Longe de Zelarayán e Marquinhos Gabriel, Santos volta à estaca zero por meia

Sem sucesso nas negociações por Lucas Zelarayán e Marquinhos Gabriel, o Santos voltou à estaca zero pela contratação de um meia. Encontrar um novo armador é a prioridade do clube após perder Lucas Lima para o Palmeiras.

Depois de mais de um mês de tratativas, o presidente do Tigres disse que não liberará Zelarayán por empréstimo. E o Peixe não tem recursos financeiros pela compra. Oficialmente, o alvinegro não desistiu do reforço.

Marquinhos Gabriel, do Corinthians, é o Plano B. Em contatos iniciais com o rival, porém, o Santos ouviu que não há o interesse em um empréstimo. Mesmo estando no banco de reservas, o meia é uma opção frequente do técnico Fábio Carille.

Longe da dupla, o Peixe pensará em alternativas. Neste momento, Vecchio, que não esconde a preferência de jogar como volante, é o meia. Vitor Bueno, recuperado de cirurgia no joelho direito, é opção para a posição.

O Santos contratou Gabigol, Eduardo Sasha e Romário. Além de um meia, o Peixe procura por laterais e um volante.