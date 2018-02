Presidente do Tigres diz que, por empréstimo, não liberará Zelarayán ao Santos

O presidente do Tigres, Alejandro Rodríguez, confirmou a fala do diretor esportivo Miguel Ángel Garza e revelou que Lucas Zelarayán não deve reforçar o Santos.

O mandatário do clube mexicano diz que o Tigres não o libera por empréstimo com opção de compra fixado, modelo de negócio oferecido pelo Peixe.

“Alguns clubes da América do Sul quiseram a Zelarayán. Lucas é um jogador importante. Ele expressou seu desejo de participar do time e isso me anima. Ele quer seguir crescendo. A única opção que resta é o Santos, mas eles pretendem um empréstimo com opção de compra. Eu queria que me ligassem e oferecessem três ‘Zelarayanes’ por empréstimo. É muito difícil conseguir um empréstimo de um jogador de tanta qualidade, capacidade, com essa idade…. Como é o único esquema oferecido (pelo Peixe), ele seguirá no Tigres”, disse o presidente, em entrevista à imprensa mexicana.

No Santos, a diretoria não dá a negociação como encerrada. Nesta terça-feira, pessoas ouvidas pela Gazeta Esportiva disseram que faltavam detalhes pelo contrato de empréstimo por um ano.

Lucas Zelarayán tem 25 anos e é o Plano A do Peixe para substituir Lucas Lima, negociado com o Palmeiras. Marquinhos Gabriel, do Corinthians, interessa e surge como alternativa.

Uma dificuldade para o Santos na negociação é a lesão muscular do meia titular Aquino. Com o desfalque, o Tigres vê Zelarayán como opção no elenco do técnico Tuca Ferretti.