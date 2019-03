Lima diz que Coutinho chegou sem moral e se tornou o maior ‘9’ do mundo

Lima, o eterno “curinga da Vila”, compareceu ao velório de Coutinho no início da tarde desta terça-feira, no salão de mármore da Vila Belmiro, e destacou a ascensão do ex-atacante do Santos.

Lateral-direito de origem, Lima atuou em diversas posições. Ele lembra do início discreto de Coutinho e crava: foi o maior centroavante de todos.

“Para aqueles que gostam de futebol, como eu por exemplo, e gostava de ir ao estádio e ver as jogadas, é uma perda enorme. Espero que esses meninos tenham ele como espelho. Chegou e ninguém dava a mínima atenção e através de um futebol simples, maravilhoso e objetivo, se tornou o maior centroavante do mundo”, disse Lima.

“Morre uma parte da dupla e será muito difícil haver um substituto. Terá que fazer muita coisa em muito tempo. Será difícil alguém tomar o lugar dele”, completou.

Trajetória

Coutinho morreu aos 75 anos no início da noite desta segunda-feira, em sua residência, em Santos, por causa de um infarto. Em janeiro, ele chegou a ser internado na UTI depois de pneumonia.

Antônio Wilson Vieira Honório, mais conhecido como Coutinho, é o terceiro maior artilheiro da história do Peixe. Atuou entre 58 a 67 no Alvinegro, com 368 gols em 457 partidas. Ele ainda defendeu Vitória, Bangu e Atlas-MEX e se aposentou em 1973 no Saad.

Coutinho conquistou seis títulos paulistas, cinco brasileiros, duas Libertadores e Mundiais de Clubes. E foi campeão mundial pela seleção brasileira em 1962.