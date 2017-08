Levir dá espaço para excluídos com Dorival e ‘ganha’ elenco do Santos

Após mais de dois meses no Santos, Levir Culpi tem um saldo muito positivo. Em 15 jogos, o treinador ostenta nove vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. Com pouco tempo para trabalhar, ele tem apostado em ‘rachões’ e descanso. Além disso, o comandante ‘ganhou’ o elenco ao reintegrar atletas que estavam sem espaço no Peixe.

Emiliano Vecchio, Daniel Guedes, Alison, Serginho e Thiago Ribeiro não eram bem quistos com o ex-técnico Dorival Júnior. Os cinco jogadores, inclusive, já estava procurando outros clubes para saírem do alvinegro.

Porém, assim que Levir chegou, todos eles começaram e figurar na lista de relacionados. Vecchio assumiu a titularidade após lesão de Renato, Daniel Guedes virou o primeiro reserva de Victor Ferraz, Alison venceu disputa com Leandro Donizete e Thiago Ribeiro passou a entrar com regularidade no decorrer das partidas.

“O jogador gosta de ser útil para o time e para o clube. A partir do momento que você se sente importante para a equipe e poder ajudar, isso mexe com a cabeça do jogador”, explicou Alison, autor de uma golaço na vitória sobre o Flamengo, na última quarta-feira, no Pacaembu.

Apostando na rodagem do elenco, Levir Culpi alcançou a sequência de 10 jogos seguidos sem derrota. E neste domingo, às 19h (de Brasília), o treinador pode aumentar essa marca no duelo contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.