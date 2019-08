Kaio Jorge perde pênalti, e Santos amarga mais uma derrota no Brasileiro sub-20

O Santos não conseguiu retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro sub-20 durante a tarde desta quarta-feira. Após tomar três gols do Vasco nos primeiros 18 minutos de jogo, o Peixe até conseguiu um pênalti no tempo inaugural, mas Kaio Jorge desperdiçou e minou de vez o ânimo da equipe, que deu continuidade ao jejum de vitórias ao perder por 3 a 0.

Sem sentir a pressão de jogar fora de casa, o Vasco soube se comportar no gramado pesado do estádio da Potuguesa Santista e transformou todas as chances criadas em gol. Bruno Gomes, com ajuda do morrinho artilheiro, Vinícius e Figueiredo marcaram e foram às redes pelo Cruz-Maltino logo no início da partida.

Ainda no primeiro tempo, o Santos teve a oportunidade de ao menos diminuir com Kaio Jorge, em pênalti sofrido por ele mesmo. Na marca da cal, o atacante, que foi convocado para servir a Seleção sub-17 e faz parte do time profissional, mas tem atuado pelo sub-20, exagerou na força e mandou por cima do gol.

Com o resultado, o Santos chega ao quarto jogo seguido sem vitória, estaciona nos 10 pontos e cai para a 15ª posição. O Vasco, por sua vez, engata o segundo triunfo consecutivo, vai aos 23 pontos e assume a terceira colocação, dentro da zona de classificação às quartas de final.