Convocado, Kaio Jorge comemora fim da “briga” entre Santos e CBF

Ao lado de Sandry, Kaio Jorge foi convocado para a seleção brasileira sub-17. A dupla do Santos disputará três amistosos na Inglaterra em 6, 8 e 10 de setembro. Os jogos serão contra a seleção local, Austrália e Coreia do Sul. A viagem está marcada para o dia 1 e o retorno no dia 12.

Kaio voltou a ser chamado depois de imbróglio entre o Peixe e a CBF. O Alvinegro não liberou o atacante após perder Rodrygo durante o Torneio de Toulon, na França. O assunto foi resolvido por causa da expectativa do Menino da Vila de estar no Mundial da categoria.

“Estou muito feliz, acho que qualquer atleta ficaria feliz em saber que foi convocado pra seleção brasileira. Estou muito motivado para defender a amarelinha e representar meu país. Não via a hora dos diretores resolverem minha situação, Santos e CBF, agora que resolveram fico muito aliviado e mais motivado em saber que vou voltar a atuar pela seleção brasileira”, disse Kaio Jorge.

“Trabalho todos os dias no Santos também aguardando uma oportunidade do professor Sampaoli e receber esse tipo de notícia só mostra que o trabalho vem dando certo. Agora é só pegar firme e esperar a hora de mostrar meu futebol pelo Brasil”, completou.

Kaio Jorge tem atuado pela equipe sub-20, mas faz parte do elenco profissional do Santos. De contrato renovado, Sandry treina entre os sparrings e aguarda oportunidade.

