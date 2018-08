Justiça “desmente” Peres, liminar cai e votação de impeachment no Santos será em setembro

A votação pelo impeachment seria dia 30, foi adiada e agora ocorrerá no início de setembro. A reunião do fim deste mês tratará de outras pautas, como contas do semestre, novos membros do Comitê de Gestão e aprovação do terceiro uniforme.

“Essa informação, que ainda também não recebemos oficialmente, chegou apenas no final de tarde e início da noite. A votação será marcada para o início de setembro, caso recebamos oficialmente as decisões da Justiça”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo, à Gazeta Esportiva.