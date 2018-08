Em áudio vazado, Peres fala sobre processo de impeachment e liminar no Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, se encontrou com um grupo pequeno de conselheiros na noite da última quinta-feira, na Vila Belmiro. E um áudio foi vazado.

Na gravação, o presidente fala um pouco do processo de impeachment que enfrenta e explica a liminar pedida para adiar o trâmite. O mandatário solicitou maior tempo de defesa e o adiamento da reunião marcada para o dia 30, na Vila, para votação dos conselheiros.

“Tem indícios? senta comigo, a comissão explica e eu tenho direito de opor. Não tem dolo, não tem nada. Então é assim, o que está acontecendo é: o juiz está designando e passando para o Marcelo (Teixeira) e acabou. Enquanto não esgotar todos os direitos… Eu posso te garantir, não? Ele não vai fazer (a votação). Ninguém é tolo de enfrentar o juiz. Tentaram quebrar, 10 dias tentando, mas não quebra. Está muito bem fundamentada”, diz Peres.

Haverá uma reunião no dia 30, mas não para tratar do impeachment. O presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, explicou a situação à Gazeta Esportiva.

“Havíamos planejado duas reuniões, para o dia 30 de agosto e outra para o início de setembro, ambas com pautas definidas. A mesa decidiu inverter as pautas, devido à decisão judicial, assim realizaremos a reunião no dia 30 com assuntos como parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do semestre, a aprovação dos novos membros indicados ao Comitê de Gestão, apresentação e aprovação do terceiro uniforme, dentre outros. Quanto aos pedidos de impeachment, aguardaremos a decisão da justiça. Os editais serão divulgados na próxima segunda feira e enviados aos conselheiros devido os prazos estatutários”, afirmou.