Jorge Sampaoli vem ao Brasil no sábado para fechar com o Santos

O técnico argentino Jorge Sampaoli vem ao Brasil no sábado para definir a ida ao Santos. A informação foi confirmada por seu representante, Fernando Baredes, à Gazeta Esportiva.

A negociação está encaminhada e faltam detalhes. O acordo avançou na noite desta quarta-feira e o salário surpreendeu o Peixe por ser inferior ao pedido pelo técnico Abel Braga e semelhante ao negociado com Ariel Holan, do Independiente.

O contrato de Sampaoli com o Santos deve ser de duas temporadas e ainda não foi conversado sobre integrantes de sua comissão técnica, algo que o Peixe o deixa a vontade para resolver.

Como explicado pela reportagem mais cedo, o argentino foi seduzido pelo projeto do Santos e pelo desejo de treinar no Brasil. Ele sabe dos jovens jogadores com potencial e da cobrança do torcedor por um futebol vistoso, característica do seu trabalho.

Com a preferência por Sampaoli, o Alvinegro ”ignorou” Holan. Insatisfeitos, os agentes encerraram as conversas diante da falta de comunicação com o presidente. Um dos empresários chegou a ligar na secretaria do Business Center, em São Paulo, para tentar contato com Peres na última quarta-feira. A negociação estava avançada e a diferença entre o oferecido e o pedido era de menos de R$ 100 mil.