Jorge revela ligação de Sampaoli e diz que pode jogar pelo meio no Santos

Antes de ser contratado pelo Santos, Jorge recebeu uma ligação de Jorge Sampaoli. E esse foi um dos motivos do “sim” para o contrato de empréstimo até dezembro de 2019.

“Agradeço pelo Santos ter feito tudo para me contratar. Foi uma das principais felicidades por ter aceito. Pelo Sampaoli ter me ligado também”, disse Jorge, à Santos TV.

O lateral-esquerdo destaca a grandeza do Peixe e afirma que pode atuar no meio-campo ou na ponta-esquerda, como foi em parte da passagem pelo Monaco.

“Eu vejo jogos do Santos, é muito intenso. Conversei com alguns sobre o treino também. Vim da Europa e sei que não vai ser diferente, por ele ter treinado na Europa. Laterais são muito ofensivos, isso é meu forte. Quero jogar na lateral pensando na seleção, mas posso ajudar do meio para frente, como fiz no Monaco e fui muito feliz”, afirmou.

“Uma vitrine gigantesca. Farei de tudo para dar meu melhor a cada dia para voltar à seleção. O que pude absorver é que futebol lá fora é completamente diferente, muito intenso. Posso trazer isso, foco no dia a dia para render. Tive grande aprendizado e tenho muito a evoluir”, concluiu.