Jorge faz primeiro treino pelo Santos; Cueva não chega a tempo

Anunciado como reforço na última quarta-feira, Jorge fez o primeiro treino pelo Santos na manhã desta terça, no CT Rei Pelé.

A expectativa de estreia é no dia 4, contra o Atlético-GO, pela terceira fase da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo será apresentado nesta sexta, às 12h. Ele não foi inscrito a tempo do Paulistão.

Derlis González voltou a treinar depois de amistosos pelo Paraguai. Cueva, em compensação, não participou da atividade. De acordo com a assessoria de imprensa do Peixe, ele e Trauco, do Flamengo, chegarão num voo ainda nesta manhã. A viagem foi ontem à noite depois do amistoso contra o El Salvador, terça, nos Estados Unidos.

O Alvinegro não vê qualquer erro de Cueva dessa vez. A Federação Peruana emite a passagem e o clube foi avisado sobre a logística.

Quando Cueva perdeu um treino antes da partida contra o América-RN, o técnico Jorge Sampaoli disse que quem perde uma atividade, não é relacionado. Dessa vez, como o atleta não era esperado para a atividade desta manhã, o meia pode ser relacionado para o jogo contra o Corinthians, domingo, em Itaquera, pela ida da semifinal do Campeonato Paulista.