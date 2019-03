Jorge avalia intensidade de treino no Santos: “É de nível Europa”

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, o lateral esquerdo Jorge já se impressionou com a qualidade das sessões de treino do Santos. Em sua entrevista coletiva de apresentação, o ex-Flamengo destacou o alto nível de intensidade nas atividades.

“Foi incrível o primeiro treino. Os jogadores falam que a intensidade é muito alta, a intensidade é de Europa, porque ele viveu isso e está trazendo para os brasileiros”, afirmou, antes de completar.

“É forte e é bom para os atletas manter essa intensidade. O importante é manter e estar nessa intensidade para conquistar bons resultados”, concluiu.

Jorge chegou emprestado pelo Monaco-FRA até 31 de dezembro deste ano. De graça, o Porto aceitou liberá-lo antes do fim do vínculo, no meio do ano.

A negociação pelo defensor se arrastou por mais de um mês e, finalmente, o Monaco o liberou. A demora teve a ver com a troca na diretoria do clube francês e novas exigências feitas.

Veja também: Cueva já quer vitória em Itaquera e fala em conquistar “grandes coisas”

O contrato de Jorge terá valor de compra fixado em 8 milhões de euros (R$ 36 mi), 500 mil euros a menos do que foi pago para tirá-lo do Flamengo. O Peixe pagará salários de R$ 250 mil mensais.

Jorge chega para disputar posição com Felipe Jonatan e não poderá atuar no Campeonato Paulista. O ala ex-Ceará não tem condição de jogar a Copa do Brasil.