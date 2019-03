Cueva já quer vitória em Itaquera e fala em conquistar “grandes coisas”

Nesta sexta-feira, em entrevista publicada pelo canal oficial do Santos, o meia Christian Cueva afirmou que os comandados de Jorge Sampaoli vão atrás do triunfo na partida de ida das semifinais do Paulistão.

Neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), o Peixe vai até a Arena Corinthians para enfrentar o time da casa, em busca de uma vantagem boa para o confronto da volta.

“A expectativa é ganhar. O importante é jogar bem pelo grupo, independentemente do gol. Queremos conquistar grandes coisas e o primeiro passo é agora. Tenho muita confiança de que faremos um bom trabalho no campo deles”, afirmou o peruano.

Ausência no treino da última quinta-feira, Cueva esteve nas atividades normalmente nesta sexta e deve estar à disposição de Sampaoli para o embate contra o Corinthians, em São Paulo.