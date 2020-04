Joia do Santos, Lucas Lourenço revela quarentena com videogame e treino intenso

Com a pandemia da Covid-19, o futebol brasileiro paralisou e o Santos, assim como outros clubes, antecipou as férias de seus atletas. Para aproveitar o período em casa, muitos jogadores aliam atividades de lazer com trabalhos físicos em suas residências. Para Lucas Lourenço, garoto do time B do Peixe, a situação não é diferente.

O Menino da Vila, que dividiu as categorias de base com Rodrygo, Yuri Alberto e outras joias da base santista, aposta no videogame com os amigos, além de filmes e séries.

“Estou assistindo bastante filme, vi um recentemente que achei muito bom, o Milagre na Cela 7, até chorei com ele. Também terminei La Casa de Papel, e tenho feito isso e jogado videogame, jogando bastante Fifa, Fortnite, Call of Duty. Para me distrair é isso que tenho feito. No Fifa temos até um time de Pro Clubs, eu, Yuri Alberto, Rodrygo, Kaique Rocha”, revelou.

Apesar das férias de 20 dias, o Santos recomendou que os atletas mantenham as atividades em dia para estarem em forma quando as atividades voltarem. Lucas Lourenço também contou como realiza os exercícios na quarentena.

“Tenho treinado bastante também, seguindo aquilo que o Santos pediu. Treino bem focado e intenso, e vou continuar assim para não perder a pegada quando tudo voltar ao normal”

Lucas foi destaque da base santista nos últimos anos, mas ainda não conseguiu se firmar entre o elenco profissional. Aos 19 anos, o atleta treina pelo time B do Peixe, e viu Ivonei e Anderson Ceará, de funções semelhantes, chamados pelo técnico Jesualdo Ferreira para completar treinamentos. A falta de oportunidades pode fazer com que o clube perca o atleta nos próximos meses.

