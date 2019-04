Jobson destaca ‘efeito Sampaoli’ na vinda ao Santos: “Nem escutei ninguém”

Jobson foi apresentado como reforço do Santos nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé. O volante vestiu a camisa 40 ao lado do presidente José Carlos Peres.

O meio-campista destacou o efeito Sampaoli pela vinda ao Peixe. Atlético-MG e Athletico-PR, por exemplo, demonstraram interesse.

“Sampaoli a gente acompanha. Traz de volta tudo que o brasileiro sempre quis ver. Bola para frente, protagonismo. Quem gosta de jogar bola quer ter ela no pé. Procurei não escutar as propostas, falei que queria vir para cá. Nem escutei ninguém. Agradeço pelo esforço que fizeram para me ter. Sempre me passou que queria me ter aqui. Sei como foram difíceis os bastidores”, disse Jobson.

O meio-campista ficou no banco de reservas diante do Vasco, pela Copa do Brasil, mas não entrou durante a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O contrato de Jobson vale até 15 de abril de 2024. O Santos pagou R$ 3 milhões por 70% dos direitos econômicos.

Jobson tem 23 anos, foi revelado pelo Palmeiras e estava no Náutico antes de ser destaque pelo Red Bull. O atleta deu seus primeiros passos na carreira em escolinha de futebol do Santos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com