Jean Mota pede foco ao Santos no Brasileirão: “É o que nos restou”

Eliminado pelo Atlético-MG na Copa do Brasil, o Santos passou a ter o Campeonato Brasileiro como única competição em seu calendário até o final da temporada, o que gerou protestos por parte da torcida. Após a revanche na vitória por 3 a 1 sobre o Galo, no último domingo, na Vila Belmiro, o meia Jean Mota pediu foco no torneio de pontos corridos.

“[O Brasileiro] É o que nos restou. Sentimos muito a eliminação, mas agora não tem que lamentar. Temos o Brasileiro para dar a volta por cima. A torcida está fazendo a parte dela de protestar”, opinou o meio-campista, autor do segundo gol do Peixe no triunfo sobre a equipe mineira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com a vitória, o Santos assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, dois a menos que o Palmeiras – o rival alviverde, porém, ainda tem os três pontos do triunfo sobre o Botafogo em julgamento.

“É o único campeonato que a gente tem, e vamos dar o nosso melhor. É jogar, entregar o máximo. O importante é deixar nosso máximo em campo, para que a gente possa ficar em cima na tabela e quem sabe ser campeão”, concluiu.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, para fazer o clássico contra o Corinthians, pela nona rodada do Brasileirão, a última antes da pausa para a Copa América.