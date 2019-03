Jean Mota participa de mais da metade dos gols do Santos em 2019

De acordo com os números, Jean Mota é a principal esperança do Santos para vencer o Corinthians neste domingo, às 16h (de Brasília), em Itaquera, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O meia é quem mais participa diretamente dos gols do Peixe em 2019. Dos 32 até aqui, 17 tiveram a ajuda de Jean: oito gols, quatro assistências e cinco “penúltimos passes”.

E o posicionamento de Jean Mota no clássico aumenta a chance de incrementar essas estatísticas. O camisa 41 atuará como um falso 9, perto do gol defendido por Cássio – veja a provável escalação clicando aqui.

Para efeito de comparação, Jean fez dois gols e duas assistências em 2018 inteiro. Nessa temporada, após 14 jogos, ele tem o quádruplo de gols e o dobro de assistências.

A melhora no desempenho, de acordo com o próprio jogador, vem de dois motivos: 1) posicionamento mais perto do gol e 2) confiança dada por Jorge Sampaoli ao pedir para ele não ser emprestado (Bahia, Ceará e Fortaleza manifestaram interesse).