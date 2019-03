Sampaoli esboça Santos para enfrentar o Corinthians; veja escalação provável

O técnico Jorge Sampaoli esboçou o Santos com novidades para enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16h (de Brasília), em Itaquera, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Em treinamento fechado à imprensa na tarde deste sábado, no CT Rei Pelé, Sampaoli armou a equipe com Alison como terceiro zagueiro em um 3-4-3 com Jean Mota como falso 9.

A provável escalação é: Vanderlei; Aguilar, Alison e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Jean Lucas, Diego Pituca e Felipe Jonatan; Carlos Sánchez, Derlis González e Jean Mota.

Se a escalação do treino se confirmar, o Peixe terá Rodrygo, Soteldo e Cueva como opções no banco de reservas. Vale lembrar que o peruano ficou fora na vitória por 4 a 0 sobre o América-RN, pela Copa do Brasil, por ter faltado em treinamentos da última terça-feira após problemas em voo.

Já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o Alvinegro quer vencer para seguir como líder geral da competição e ter a vantagem de decidir em casa nos mata-mata.

