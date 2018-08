Jean Mota conversa com Cuca e pode ser negociado pelo Santos

Após a liberação de David Braz e Vecchio para negociações, Jean Mota pode ser mais um a deixar o Santos nos próximos dias. O meia tem uma proposta de empréstimo de um clube dos Emirados Árabes.

Jean conversou com o técnico Cuca nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde o Peixe enfrentará o Botafogo neste sábado, às 16h (de Brasília), no Engenhão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da equipe de Dubai, o meio-campista aguarda por uma oferta do Borussia Monchengladbach-ALE.

Na reunião, o treinador manifestou o interesse em contar com Jean Mota, mas prometeu não segurá-lo se a opção for pela saída. Anteriormente, em julho, executivo de futebol Ricardo Gomes pediu a permanência até o fim do ano a um dos empresários do jogador.

“Tanto Vecchio quanto Braz estão focados, seria leviandade falar o contrário. Eles têm propostas e passei para a diretoria resolver. Tenho que pensar no Santos até o fim do ano nessas três frentes. Jogadores têm propostas. Quem tiver proposta, pode me procurar e vamos resolver. E depois ficar 150% focado na nossa recuperação e na busca da Libertadores e Copa do Brasil”, disse Cuca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Os representantes de Jean querem vendê-lo nessa janela internacional de transferências e pretendem negociar a liberação diretamente com o presidente José Carlos Peres. O atleta tem 24 anos e contrato até 2022.

