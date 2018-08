Cuca explica liberação de Braz e Vecchio: “Tenho que pensar no Santos”

Cuca liberou David Braz e Vecchio da partida contra o Botafogo, neste sábado, no Engenhão. O técnico do Santos prefere que a dupla resolva sua situação contratual do que ficar à disposição no jogo. O zagueiro tem proposta do Sivasspor-TUR e o argentino atraiu o interesse do Al-Jazira, dos Emirados Árabes.

O treinador diz que há outras ofertas por jogadores do atual elenco e se coloca à disposição para conversar e ajudar na definição sobre o futuro.

“Tanto Vecchio quanto Braz estão focados, seria leviandade falar o contrário. Eles têm propostas e passei para a diretoria resolver. Tenho que pensar no Santos até o fim do ano nessas três frentes. Jogadores têm propostas. Quem tiver proposta pode me procurar e vamos resolver. E depois ficar 150% focado na nossa recuperação e na busca da Libertadores e Copa do Brasil”, disse Cuca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

O Santos já aceitou a proposta do Sivasspor e liberou David Braz para negociar. O caso de Vecchio é mais confuso: seus representantes alegam que não há proposta oficial pelo meio, e sim apenas o interesse. Isso gerou um mal-estar entre a diretoria e o jogador.