Jean Mota celebra boa fase e quer continuar ajudando o Santos

No começo de 2019, antes mesmo da temporada começar, se tinha um nome que a torcida queria longe do Santos, esse alguém era Jean Mota. O meia foi um dos mais criticados de 2018, mas conseguiu dar a volta por cima sob o comando de Jorge Sampaoli.

Em entrevista à TV oficial do clube, o camisa 41 celebrou o excelente momento, e admitiu estar surpreendido por ser um dos grandes nomes do Peixe neste ano. “Para mim foi uma surpresa. Mas isso é fruto do trabalho. Venho buscando melhorar a cada dia mais. Acho que há uma semana atrás, vinham falando sobre jejum de gols e eu sempre falei que meu intuito é ajudar a equipe”, afirmou o meia.

Na última quinta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, Jean Mota deu duas assistências que resultaram nos gols de Carlos Sánchez e Rodrygo. O jogador relembrou os lances diante do Dragão, e voltou a ressaltar que seu principal objetivo é ajudar o Peixe.

“Pude ser feliz em dar duas assistências. Essa liderança (de artilheiro e líder em assistências) não é algo que eu prezo. Penso no dia-a-dia, a equipe e poder ajudar”, encerrou o atleta.

O Santos se prepara para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com