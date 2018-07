Jair diz que Santos poderia ter vencido o Querétaro por 5 a 2

O Santos só empatou em 0 a 0 com o Querétaro no amistoso realizado nesta terça-feira, no Estádio Corregidora, no México, mas o técnico Jair Ventura gostou da atuação do Peixe.

Na avaliação do treinador em entrevista coletiva, pelas oportunidades criadas ao longo da partida, o alvinegro poderia ter goleado os mexicanos por 5 a 2.

“Queríamos vencer e fazer gols, mas maior objetivo foi preparação para o Palmeiras, não perdemos jogadores e vejo a falta de gols, mas com controle de jogo. Tivemos cinco ou seis chances de gol e Querétaro teve duas, poderíamos ter perdido. Se todos tivessem feito, seria 5 a 2. Dentro de uma projeção física, foi bom. Vemos como importante esse intercâmbio, trazer a marca gigante. Estava conversando com um mexicano e me contava sobre muitos anos sem um clube brasileiro aqui. Para a gente é gratificante. Apesar de não vencermos, saímos fortes e é secundário por não valer três pontos, mesmo nós sendo muito competitivos. Vimos evolução física, técnica e tática. Fizemos várias mudanças, Fernando (Medeiros) jogou, teve oportunidade, olhamos jogadores mais de perto. E agora é voltar para o grande objetivo, que é o Campeonato Brasileiro e o clássico. Vamos com mais vontade ainda de vencer o Palmeiras”.

O Santos não venceu e nem fez gols na turnê no México, com a derrota por 1 a 0 para o Monterrey, no último sábado, no Estádio BBVA Bancomer, e o empate em 0 a 0 com o Querétaro nesta terça. O Peixe voltará a campo de forma oficial para enfrentar o Palmeiras, dia 19, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.