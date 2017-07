Inter tenta contratar Oliveira, mas atacante deve renovar com o Santos

Sem jogar no Santos há mais de um mês, Ricardo Oliveira despertou interesse do Internacional. Na última sexta-feira, o Colorado entrou em contato com o empresário do atacante para saber sobre sua situação no Peixe. A intenção do time gaúcho é contar com a centroavante a partir de janeiro de 2017, quando seu contrato com o alvinegro já terá terminado.

Porém, o camisa 9 deve permanecer no Santos em 2018. Segundo seus representantes, a renovação do vínculo está bem encaminhada e só não foi concretizada ainda por um problema de agenda, já que o presidente Modesto Roma Júnior e o empresário do atacante não conseguem se encontrar com regularidade.

O atual contrato de Ricardo Oliveira é válido até o fim desta temporada. A proposta do Peixe é para estender por mais um ano, até o final de 2018, quando ele terá 38 anos. Porém, o centroavante já pode assinar um pré-acordo com qualquer equipe, por isso os dirigentes estão apressados para acertar a renovação.

O centroavante tem 83 gols em 150 jogos pelo Peixe. Nesta temporada, porém, o camisa 9 tem sido atrapalhado por lesões e doenças, que fizeram seu rendimento cair. Até o momento, foram apenas quatro gols em 17 partidas. Além da pneumonia, Oliveira já teve caxumba, sofreu um corte profundo na orelha e ainda foi vítima de uma contusão no tornozelo.