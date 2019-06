Início do Santos no Brasileirão surpreende Sampaoli; veja números

O bom início do Santos no Campeonato Brasileiro surpreendeu até ao técnico Jorge Sampaoli – ele admitiu nunca ter imaginado o Peixe líder, nem que momentaneamente (o Alvinegro acabou superado pelo Palmeiras ao fim da nona rodada).

O Santos fez as nove melhores primeiras rodadas desde 2003, quando o Brasileirão começou a ser disputado por meio dos pontos corridos: 20 pontos, seis vitórias, dois empates e uma derrota.

O Peixe esteve invicto em casa, com quatro vitórias e um empate (86,6% de aproveitamento) e venceu mais (2x) do que perdeu (1x) como visitante, além de um empate (aproveitamento de 58,3%).

O Alvinegro teve Eduardo Sasha, artilheiro do Campeonato Brasileiro com cinco gols, como destaque. Na defesa, Lucas Veríssimo se firmou e virou peça-chave de Sampaoli. A notícia ruim foi Derlis González, com quatro atuações ruins antes de se apresentar à seleção paraguaia para a Copa América.

Vice-líder, o Santos só voltará a atuar pelo Campeonato Brasileiro no dia 14 de julho, contra o Bahia, em Salvador, pela 10ª rodada do Brasileirão.

