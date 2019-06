Indisciplina de Felippe Cardoso fecha portas e complica saída do Santos

A situação de Felippe Cardoso se complicou não apenas no Santos, mas também na visão do mercado sobre o atacante de 20 anos.

Antes mesmo do ato de indisciplina ao se recusar a jogar pelo Peixe no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o centroavante não havia conseguido atrair interesse de clubes da Série A. Agora, está difícil conversar com os de Série B.

Ponte Preta e Vitória manifestaram desejo de contratar o jogador por empréstimo e agora não fazem mais força. A solução dos representantes do atleta de 20 anos pode ser o futebol português.

Felippe Cardoso treina separadamente, em horário diferente do elenco profissional, e nem entre os aspirantes terá chance. A postura do atacante, de errar e não pedir desculpa, decepcionou os membros da comissão técnica.

Com a torcida, a relação também foi comprometida. Ele não se pronunciou depois do fato e repercutiu ainda mais nas redes sociais na noite da última quinta-feira, ao publicar uma foto com a camisa do Santos logo após a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético-MG e escrever na legenda: “Onde existe o mal, não existirá o êxito”. O post foi deletado horas depois.