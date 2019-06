Após indisciplina, Felippe Cardoso treina separadamente no Santos

Após se recusar a reforçar a equipe sub-20 do Santos no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, na última quinta-feira, Felippe Cardoso passou a treinar separadamente.

O atacante foi proibido de trabalhar com os profissionais pela manhã na última sexta, no CT Rei Pelé, e participou de atividade à tarde com Cleber Reis e Guilherme Nunes, jogadores fora dos planos da comissão técnica.

A atitude irritou Jorge Sampaoli e Márcio Zanardi, treinador do sub-20, e deve comprometer a já complicada situação do centroavante.

A diretoria avisou Felippe sobre o desejo de emprestá-lo, mas o jogador optou por ficar para tentar recuperar espaço nos treinamentos. Agora, e ainda mais com a chegada de Uribe, a tendência é sair.

Vitória e Ponte Preta manifestaram interesse no atleta de 20 anos. O contrato vai até outubro de 2023.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com