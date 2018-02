Incomodado com noticiário, Vitor Bueno diz que pode ser o meia do Santos

A diretoria do Santos admite que prioriza um substituto para Lucas Lima. Enquanto isso, Vitor Bueno quer assumir essa posição. O camisa 7 lê as notícias sobre a procura por um armador e avisa que a solução pode ser caseira. “A gente fica até meio assim toda vez que abre os sites e jornais e lê a procura de um 10. Talvez a solução esteja aqui dentro, por tudo que fizemos e trabalhamos ao longo desse tempo. Números são muito bons. Minha posição de origem sempre foi a de meia. Me readaptei pelo lado por causa do Lucas Lima. Sem ele, a solução pode estar aqui dentro, e não lá fora. Não só eu, como Vecchio, Jean Mota… Santos está bem servido de meia e quem jogar dará conta do recado”, disse Vitor Bueno, em entrevista coletiva nesta quinta-feira. Bueno já conversou com o técnico Jair Ventura sobre o desejo de ser o meia. Ele desempenhou essa função no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano nesta quarta-feira, na Vila Belmiro” “Me nota aqui! (risos). Estou pronto e preparado. Já fiz essa função e posso fazer. Posso ser aberto e posso jogar no meio. Já falei isso. Deixo nas mãos dele. Estou pronto para assumir essa função”, completou.

Mesmo com o recado de Vitor Bueno, o Santos segue à procura de um meia. O problema é que as negociações por Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX, e Marquinhos Gabriel, do Corinthians, não avançaram.