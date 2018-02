Guedes comemora assistência, e Gabigol responde: “O gol foi seu”

Daniel Guedes se destacou com duas assistências pelo Santos no empate em 2 a 2 com a Ferroviária, no último sábado. Uma delas foi para o primeiro gol na reestreia de Gabigol no Peixe.

Em suas redes sociais, Guedes comemorou o passe e recebeu uma resposta carinhosa de Gabigol: “O gol foi seu, obrigado, irmão. Estamos juntos”.

Como Victor Ferraz ainda se recupera de luxação no ombro direito, Daniel Guedes seguirá como titular diante do São Caetano, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.