Em dois jogos no Santos, Guedes supera número de assistências de 2017

Em dois jogos no Campeonato Paulista, Daniel Guedes fez três assistências, mais do que as duas realizadas em 18 partidas pelo Santos em 2017. As boas atuações pressionam o técnico Jair Ventura pela titularidade.

Até então titular, Victor Ferraz se recupera de luxação no ombro direito e não tem previsão de retorno. Enquanto isso, Guedes, além dos passes para gol, teve atuações defensivas seguras diante de Palmeiras e Ferroviária.

Para não dizer que Daniel Guedes merece o 10, é preciso que o lateral tenha mais atenção nas faltas cometidas. Ele recebeu um cartão amarelo diante da Ferroviária e após infração dele na linha de fundo, os donos de casa chegaram ao gol de empate com Luan.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Guedes nunca teve status de titular. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, Jair Ventura disse que ter dois bons laterais-direitos melhora o rendimento da equipe e não garantiu Victor Ferraz como titular em seu retorno.

O alvinegro voltará a campo para enfrentar o São Caetano nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.