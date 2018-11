Gabigol vê permanência “muito complicada”; Santos tem concorrência no Brasil

O Santos tem concorrência de pelo menos três clubes do futebol brasileiro por Gabigol: Cruzeiro, Flamengo e São Paulo. O trio consultou os representantes do camisa 10 e se mostrou interessado em um empréstimo.

Na noite deste sábado, depois da derrota para o Palmeiras no Allianz Parque, o artilheiro do Campeonato Brasileiro adotou tom de despedida.

“Muito complicado, vou ser sincero: acho melhor deixar para o final, curtir meus últimos jogos, esse momento, porque podem ser os últimos”, disse Gabriel.

Se for para deixar o Peixe novamente, Gabigol prefere buscar espaço na Internazionale ou reforçar outro clube da Europa. O Menino da Vila, porém, sempre disse que o futebol é dinâmico e não fecharia qualquer porta em outra equipe brasileira.

O empréstimo da Inter vai até o fim deste ano e não há negociação em andamento com o Santos. Os italianos compraram o jogador em 2016 por pouco mais de R$ 100 milhões. No início do segundo semestre desta temporada, o Valencia-ESP procurou Gabigol, mas a opção foi por ficar.