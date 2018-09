Gabigol vê melhor fase da carreira no Santos: “Estou diferente”

Gabigol diz que vive a melhor fase da carreira nesta temporada pelo Santos. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols, o atacante se vê diferente após passagens discretas por Internazionale-ITA e Benfica-POR.

“Vivo (o melhor momento). Isso é transformado em números, mas não só nos gols, taticamente, como pessoa, como ser humano. Melhorei bastante depois da Europa, estou diferente, mais maduro apesar da idade. Vivo meu melhor momento dentro e fora de campo”, disse Gabriel Barbosa.

O camisa 10 completará 200 jogos pelo Peixe contra o Cruzeiro no domingo, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O momento mais marcante foi a estreia contra o Flamengo, em Brasília, na despedida de Neymar.

“Um orgulho. Um número expressivo com pouca idade. Fico contente e que venham mais 200, 300. Tenho que agradecer ao clube, torcida, companheiros e comissão técnica. E família que sempre esteve do meu lado. É momento muito especial, vou procurar vencer que é o mais importante. Não falo da boca para fora, não entro para fazer gols, mas para ajudar. Não precisa ser gol meu. Se tiver vitória, ficarei muito feliz”, afirmou.

“Impossível falar só um, tenho muitos jogos bons, com coisas marcantes. Estreia, despedida, volta, tem vários jogos que eu poderia citar. Em especial a estreia, muito marcante, com 16 anos”, completou.

Gabigol tem contrato com o Santos até o fim de 2018, emprestado pela Internazionale-ITA. O Peixe busca um novo empréstimo.