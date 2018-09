Gabigol admite dificuldade, mas revela vontade de ficar no Santos

Gabigol adotou a mesma linha do presidente José Carlos Peres e admitiu a dificuldade para permanecer no Santos em 2019. Há, porém, a vontade de ficar.

O artilheiro do Campeonato Brasileiro está emprestado pela Internazionale-ITA até 31 de dezembro. O Peixe vê um novo empréstimo como a única chance de mantê-lo. Os italianos gastaram R$ 100 milhões para comprá-lo em 2016.

“Meu foco hoje é o Santos, estou muito contente aqui, quando pessoa está feliz fora de campo dentro também fica. Tenho tido marcas impressionantes e espero aumentá-las. É complicada, como foi a vinda, demorou muito para acertar. É com calma, sem se precipitar. É complicado, mas todos sabem do meu carinho e da minha vontade também”, disse Gabriel Barbosa.

“Tenho contrato com a Inter e muito carinho pelo Santos. Prefiro não pensar nisso agora. Vou ficar triste porque jogos acabam, contrato acaba, e aí é só fora de campo, algo que não é meu. Vou pensar com carinho se fico ou vai embora, não depende só de mim. Estou feliz e no final do a gente conversa e resolve”, completou.

Na melhor fase da carreira, Gabriel completará 200 jogos pelo Santos contra o Cruzeiro, domingo, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.