Gabigol reforça treino de reservas do Santos após expulsão

Expulso no primeiro tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Nacional-URU na última quinta-feira, no Pacaembu, Gabigol reforçou o treinamento dos reservas do Santos na tarde desta sexta, no CT Rei Pelé.

Os titulares na partida pela Libertadores ficaram na academia. Quem não atuou ou jogou por poucos minutos participou de trabalho técnico, com posse de bola em campo reduzido e finalizações.

O Santos volta a treinar neste sábado, no CT, antes de enfrentar o Botafogo no domingo, às 19h30 (de Brasília), em Ribeirão Preto, pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Só há uma dúvida na escalação: Vecchio ou Dodô.

O provável time titular do Peixe é: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison; Eduardo Sasha, Léo Cittadini, Vecchio (Dodô) e Rodrygo; Gabigol.