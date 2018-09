Gabigol recebe cartão com um minuto de jogo e desfalca o Santos

Gabigol recebeu o terceiro cartão amarelo no empate do Santos em 1 a 1 com o Vasco na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, e será desfalque contra o Atlético-PR, domingo, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 recebeu a advertência com menos de um minuto de jogo. Ele se desentendeu com Leandro Castán numa disputa pela lateral com 20 segundos, ficou nervoso e, na sequência, empurrou Bruno Cosendey na frente do árbitro.

Sem Gabigol, o Santos tem algumas opções: Derlis González como titular e Bruno Henrique pelo meio, Eduardo Sasha e Felippe Cardoso. Esse último se recupera de dores na coxa direita e foi desfalque contra Cruzeiro e Vasco.