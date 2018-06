Gabigol minimiza chances perdidas: “Muito feliz com a minha partida”

Gabigol perdeu duas chances claras no empate do Santos em 1 a 1 com o Corinthians, nesta quarta-feira, na arena em Itaquera. E o camisa 10 não acha que tenha feito uma má partida.

“As pessoas veem muito os gols perdidos, mas não analisam minha partida por completo. Estou muito feliz com a minha partida. Consegui criar chances, fui perigoso. A bola não entrar faz parte. O importante é conseguirmos jogar bem. Saio satisfeito com meu desempenho. Domingo tem mais um jogo. Logo logo vai sair esse gol”, disse Gabriel.

O atacante lamentou mais a segunda oportunidade desperdiçada, depois de tabelar com Eduardo Sasha e finalizar por cima. Na primeira, na pequena área, sem goleiro, não teve reação e a bola bateu no seu joelho e subiu.